Alors qu’on entre dans la phase de vaccination réservée aux plus jeunes, qu’on évoque une vaccination pour les mineurs et que la possibilité d’une troisième durant l’hiver dose se précise, l’objectif des autorités est toujours de profiter d’une adhésion forte de la part de la population.

Malgré les couacs du lancement, on peut dire que la campagne belge (peu importe la région) se passe bien, notre pays se positionnant dans le peloton de tête au niveau européen. Les semaines à venir donneront quant à elles des indications sur le taux d’adhésion chez les moins de 40 ans, ce public moins menacé par le coronavirus. Et pour convaincre, ou non, la population, il s’agit toujours de présenter cette fameuse balance bénéfices-risques.

Ce mercredi, Test Achats a lancé un outil sur mesure qui permet de voir les effets réels de la vaccination selon des critères personnels : âge, type de vaccin reçu, taux d’efficacité du vaccin, etc. “S’il y a une chose que l’année écoulée nous a apprise, c’est bien que le SARS CoV-2 est une bestiole imprévisible. Une fois infecté, il est impossible de prédire l’évolution de la maladie. Beaucoup n’ont aucun symptôme, ou seulement de légers symptômes grippaux, alors que d’autres doivent être hospitalisés, aboutissent aux soins intensifs voire décèdent des conséquences de l’infection. Il peut également arriver qu’un ou plusieurs symptômes persistent pendant plusieurs mois. On parle alors de COVID long, indique l’association de défense des consommateurs. Pour établir votre propre bilan, il faut mettre en balance l’avantage que pourra vous procurer un vaccin, et ses effets secondaires possibles. La plupart des effets secondaires qui se manifestent sont liés à la stimulation du système immunitaire, comme une gêne locale au niveau du point d’injection, de la fatigue et de la fièvre. Ces symptômes peuvent être ressentis à des degrés divers, allant de peu gênants à très accablants, même si ce dernier cas est heureusement rare. En général, les symptômes ne durent que 1 à 2 jours et disparaissent d’eux-mêmes. Des effets secondaires sévères, comme de fortes réactions allergiques ou des caillots de sang en combinaison avec un faible taux de plaquettes sanguines sont heureusement peu fréquents. Fin avril, l’Agence européenne des médicaments considérait que, pour tous les vaccins agréés, les avantages l’emportaient globalement sur les effets secondaires éventuels.”

Mais comment calculer ces bénéfices et ces risques de manière concrète ? “A la demande de différents organismes, dont Test Achats, l’EMA a depuis donné une idée de l’ordre de grandeur des bénéfices par rapport au risque de caillots sanguins rares par groupe d’âge pour le vaccin dit AstraZeneca (développé avec l’Université d’Oxford). Notre outil vous donne une image concrète des avantages et des inconvénients de chaque vaccin approuvé pour votre profil.”

Concrètement, partons sur trois exemples. Le premier concerne une personne de 25 ans vaccinée avec le Pfizer. “Pour 100 000 personnes de 25 ans qui se feront vacciner, on évitera 41 hospitalisations et 28 cas de COVID long. 11 personnes subiront un effet secondaire sévère après la vaccination”, relève Test Achats.

Second exemple avec le vaccin Moderna, pour une personne de 40 ans. “Pour 100 000 personnes de 40 ans qui se feront vacciner, on évitera 89 hospitalisations, 109 cas de COVID long et 8 décès. 46 personnes subiront un effet secondaire sévère après la vaccination.”

Dernier exemple avec un public âgé de 75 ans, vacciné à l’AstraZeneca. “Pour 100 000 personnes de 75 ans qui se feront vacciner, on évitera 248 hospitalisations, 106 cas de COVID long et 78 décès. 18 personnes subiront un effet secondaire sévère après la vaccination.”

Par “effets secondaires sévères”, Test Achats entend les cas d’état grippaux, mais aussi les rares cas graves de caillots sanguins menant à une hospitalisation. Enfin, ces estimations reposent sur une situation où le virus circule de manière modérée, comme en mars 2021. “Notre outil est actualisé régulièrement sur base des nouvelles données.”

Pour faire son propre bilan, rendez-vous sur le site de Test Achats.