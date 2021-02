Sur son site internet, Sciensano a indiqué avoir réalisé une mise à jour des procédures pour lutter contre la pandémie de coronavirus. On y a apprend notamment que les enfants de moins de 6 ans ayant eu un contact à haut risque avec une personne en dehors du noyau familial doivent être testés le plus rapidement possible.

Les changements notoires concernant les règles en vigueur sont les suivants :

Les masques FFP2 correctement ajustés sont désormais le choix préféré pour tout professionnel de soins qui entre en contact avec des patients COVID-19 confirmés (y compris en ambulatoire) ainsi que pour toutes les procédures médicales génératrices d'aérosols. Pour le contact avec des patients possibles COVID-19 (comme dans les centres de test et de triage), les masques chirurgicaux restent généralement le premier choix.

Le processus de suivi des contacts en milieu d'accueil et à l'école (et quand procéder à un dépistage plus large ou à la fermeture des classes) est décrit plus en détail. Des arbres décisionnels sont maintenant disponibles pour visualiser le processus.