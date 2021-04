Les voyages non essentiels vers l’étranger sont donc à nouveau autorisés. Enfin, ils ne sont plus interdits, mais vivement déconseillés. Une précision qu’il vaut mieux apporter quand on voit les restrictions et règles à respecter avant de partir en vacances. Comme depuis plusieurs mois, l’accès aux pays européens ne se fait qu’après avoir montré patte blanche via un test négatif ou encore une quarantaine imposée en fonction du pays de destination. Pour chaque pays, des informations sont disponibles sur le site des Affaires étrangères.

Mais quid du retour en Belgique ? En fait, les règles ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles qui étaient de mise en janvier dernier.