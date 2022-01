Face à la vague du variant Omicron qui fait exploser le nombre de contaminations, mais pas le nombre de formes sévères, de plus en plus de pays optent pour un allègement des règles d'isolement des malades et de leurs proches pour éviter la paralysie économique et sociétale. En ce sens, une réunion se tient ce lundi soir entre le Commissariat Corona et la Task Force testing et tracing afin de remettre un avis aux autorités sur le sujet. Les différents ministres de la santé prendront ensuite une décision dans le cadre d’une nouvelle stratégie de tracing et testing qui s’appliquera à partir du lundi 10 Janvier prochain. La Conférence Interministérielle Santé Publique (CIM) actera ce changement, qui est d’ailleurs attendu pour ce mardi ou mercredi au plus tard.

“Il y a en effet un dossier qui est sur la table et de nouvelles règles seront sûrement bientôt d’application”, confirme Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing. Des thèmes qui seront également abordés par le comité de concertation qui se tiendra ce jeudi et qui doit évaluer les risques liés au variant Omicron, se pencher sur le futur baromètre et la dose de booster.

(...)