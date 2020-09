Si les performances analytiques de ces tests sont relativement bonnes quand on les compare aux tests sérologiques réalisés dans un laboratoire de biologie clinique, leur sensibilité est toutefois parfois un petit peu inférieure. "La grosse difficulté est l’interprétation que l’on fait de ces tests : que veut dire un résultat négatif ou positif en anticorps ?", souligne Jean Ruelle, virologue et chercheur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique UCLouvain.