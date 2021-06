Chose promise, chose due. Début juin, Alexander De Croo avait annoncé que les personnes n'ayant pas eu la possibilité de se faire vacciner pourraient demander deux tests PCR gratuits si elles souhaitaient partir en vacances, à partir du 28 juin.

Un test PCR négatif, ou la vaccination complète, conditionne bien souvent l'entrée dans un pays de l'UE. Or la réalisation d'un test au motif d'un voyage à l'étranger coûte environ 40 euros en Belgique.



Dès ce samedi, il sera possible de prendre rendez-vous pour effectuer ces tests gratuits. " Les codes pour les tests PCR gratuits seront disponibles à partir du 26 juin ", est-il écrit sur le site masanté.be ce vendredi. Le système de réservation ouvre ainsi deux jours plus tôt que prévu. La présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing, Karine Moykens, avait annoncé plus tôt ce vendredi lors de la conférence de presse de Sciensano, que les réservations pourraient se faire à partir du 28 juin.



Par contre, ces tests ne pourront être effectués qu'à partir du 1er juillet. Il faut donc réserver un prélèvement au-delà du 30 juin.

Pour obtenir un code, il suffit de se connecter sur la plateforme masanté.be , et de cliquer sur le lienDemander un code pour un test PCR gratuit" (rubrique qui ne figure pas encore, à l'heure d'écrire ces lignes, sur le site et ne sera donc visible qu'à partir de samedi). "Les personnes qui ont eu l’occasion de demander un code pour un test PCR gratuit avant le 26/06 et qui ne parviennent pas à prendre rendez-vous, le code reste valable durant 10 jours", précise aussi le site.