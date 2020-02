Et, en vue du nouveau règlement, près de 4 000 soldats pourraient prendre la porte.

Gainages, pompes, course à pied... Chaque année, les militaires belges doivent passer un test d’aptitude physique. Et, qu’ils occupent une fonction administrative ou qu’ils soient déployés sur le terrain à l’étranger, ils sont soumis à un test sportif et médical qu’ils se doivent de réussir.

Les militaires actifs n’ont plus l’obligation de les effectuer s’ils sont nés en 1964 ou avant. Néanmoins, ne pas les exécuter peut avoir certaines conséquences, comme de ne pas participer à une opération à l’étranger. Et, pour ce qui est des candidats militaires, ils ne peuvent les effectuer qu’après un minimum de six mois au sein de la Défense.