À saisir dès ce 5 novembre, des places à prix plancher à bord du "train rouge" qui relie la Belgique à l’Ile-de-France, aux Alpes françaises et aux Pays-Bas.

Paris à 25 € l’aller simple, l’Allemagne à 30 € et les Pays-Bas à 25 €. Tels sont les petits prix qui seront mis en ligne par Thalys ce jeudi 7 novembre et jusqu’au 18 pour des voyages compris entre le 9 décembre et le 5 mars 2020.

Ce qui laisse de nombreux choix pour vous organiser des week-ends ou des vacances plus longues dans des destinations que vous ne connaissez pas encore. Et pour les férus de glisse ou les fans de city-trip, tout le monde trouvera son bonheur avec cette nouvelle promotion de fin d’année. En effet, cette année, Thalys propose également des billets à prix réduit à destination des Alpes françaises.

À raison de 20.000 billets disponibles, il vaut mieux se dépêcher pour se munir du précieux sésame. Premiers arrivés, premiers servis. A noter que cette offre concerne uniquement la catégorie «standard» (l’équivalent de la 2e classe)

Tarifs et destinations:

25€ vers Paris : en 1h22 depuis Bruxelles, 2h02 depuis Anvers et 2h14 depuis Liège en Standard

: en 1h22 depuis Bruxelles, 2h02 depuis Anvers et 2h14 depuis Liège en Standard 25€ vers les Pays-Bas : Rotterdam (1h10 depuis Bruxelles) et Amsterdam (1h50) en Standard

: Rotterdam (1h10 depuis Bruxelles) et Amsterdam (1h50) en Standard 79€ vers les Alpes françaises : en 6h30 depuis Bruxelles en Standard

Des réductions dans les musées

Et comme toute aubaine tarifaire, celle-ci a ses restrictions. Ainsi, les billets ne sont ni modifiables, ni échangeables, ni remboursables et leur obtention reste soumise aux disponibilités à bord. En clair, le nombre de billets à prix plancher est établi à l’avance pour chaque train, en fonction du jour et de l’heure.

Thalys opère au départ de trois gares d’Ile-de-France: Paris-Nord et, depuis mars 2019, Marne-la-Vallée et Roissy-Charles-de-Gaulle. Il dessert Bruxelles, Anvers et Liège en Belgique ; Rotterdam, Schiphol et Amsterdam aux Pays-Bas et, en Allemagne, Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Essen et Dortmund. Mais qu’importe la durée du voyage, le prix est identique pour toutes les destinations d’un même pays.

Et tout voyageur du train rouge, quelle que soit sa place à bord et le tarif acquitté, peut bénéficier de réductions dans une dizaine de musées sur simple présentation de son titre de transport. L’occasion par exemple, de découvrir à moindres frais l’exposition Thierry Mugler: Couturissime au Kunsthal de Rotterdam jusqu’au 8 mars 2020.

Le carton des nouvelles lignes Thalys

D'ailleurs, les récentes lignes ouvertes par Thalys ont connu un franc succès. Par exemple, le Thalys Soleil Bordeaux (Bruxelles - Bordeaux) a très bien fonctionné, avec une taux d’occupation de 94%.

Tout comme le Thalys Neige qui a trouvé son public en Belgique. "Les ventes ont été ouvertes le 12 septembre 2019 et nous notons déjà un intérêt très fort (+7% de ventes comparé à l’année passée). En volume on est, à date, à 15.000 billets vendus", indique le service de presse du "train rouge".