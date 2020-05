Réfléchir à comment accueillir les spectateurs dans les salles.

Les mesures de déconfinement annoncées ne concernent pas encore le monde du théâtre et du spectacle “vivant”. Cependant, chacun s’y prépare, l’appréhende ou se réjouit de pouvoir retrouver le public.

Mais à chaque salle ou réseau, privé ou public, ses difficultés et espoirs. Nous avons interrogé Denis Gérardy, coordinateur et programmateur du Cirque royal (+/- 2500 places) et Patrick Chaboud, directeur du Magic Land Théâtre (+/- 200 places)