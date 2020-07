Théo Laurent, 18 ans, porte-drapeau de la jeunesse engagée et des secouristes de la Croix-Rouge.

Dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Défense a en effet voulu symboliser l’échange intergénérationnel entre les héros de la guerre et les héros des temps modernes. Une colonne d’une dizaine de véhicules historiques défilera devant la tribune royale. Trois anciens combattants et trois jeunes en descendront. Les premiers remettront aux seconds une charte générationnelle. Théo Laurent, secouriste depuis qu’il a 16 ans, a été et est toujours très actif au poste médical d’orientation que la Croix-Rouge a installé devant la clinique St-Pierre à Ottignies.

(...)