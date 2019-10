Octobre 2014. L’opposition exhume des publications Facebook de Theo Francken sur "la valeur ajoutée des diasporas marocaines et congolaises". Cette polémique, et d’autres avec elles, inspire à Laurette Onkelinx une déclaration à la tribune de la Chambre des représentants. Elle y flingue la N-VA de Theo Francken et ses "bruits de bottes".

La suite de la législature n’a pas été moins électrique… Cinq ans plus tard, (...)