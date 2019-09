Obtenir un ministère dans le prochain gouvernement flamand en tant que deuxième Brabançon flamand, après Ben Weyts, n'est pas évident, a estimé jeudi Theo Francken sur l'antenne de la télévision régionale ROB-tv. Son nom est pourtant fréquemment évoqué en tant que potentiel ministre de l'Enseignement.

"Durant la campagne, j'ai dit que j'aimerais conserver les compétences en matière d'Asile et de Migration. Et je ne suis pas connu pour changer rapidement d'avis", a expliqué l'ancien secrétaire d'Etat fédéral.

"Ben Weyts a lui aussi obtenu un score fantastique. Il est également du Brabant flamand et a été un bon ministre. Deux Brabançons flamands pour notre parti alors que le nombre de portefeuilles est limité, ce n'est pas évident", a-t-il ajouté.

Si la N-VA décroche finalement le portefeuille de l'Enseignement, les noms de Koen Daniëls et de Theo Francken sont les plus souvent cités. C'est pourtant Ben Weyts qui préside le groupe de travail consacré au sujet, un groupe dont font partie Hilde Crevits, Maaike De Rudder et Loes Vandromme pour le CD&V ainsi que Bart Somers et Sihame El Kaouakibi pour l'Open Vld.