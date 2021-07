Theo Francken, nationaliste flamand, est paradoxalement l’un des politiques du Nord le plus sensible à son image au Sud. Il reçoit dans son bureau de Lubbeek, s’enquiert de l’entente MR/Ecolo dans la Vivaldi. Il parle foot, OHL (son club) et de Diables pour qui son cœur flamingant ne vibre pas.

Pour Bart De Wever, le partenaire de la N-VA dans la prochaine réforme de l’État doit être le PS. Vous être d’accord ?

"On doit faire un accord confédéral avec les francophones. Nous voulons éviter le scénario catalan. J’espère que l’atmosphère après les élections sera raisonnable."

Vous pensez que le gouvernement explosera avant 2024 ?

"Ce n’est pas impossible. D’autant plus qu’en Wallonie, cela bouge à cause des discussions identitaires. La campagne présidentielle française sera très axée sur ces thèmes. Si le débat identitaire percole dans le gouvernement belge, cela peut exploser. Il y a déjà le feu au Parlement, les tensions sont nombreuses."