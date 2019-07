Jan Busselen (PTB-PVDA) avait fustigé dans un post Facebook, la semaine dernière, le montant qu'il avait déjà perçu depuis sa prestation de serment.





Le nouveau député bruxellois avait ainsi expliqué avoir déjà gagné quelque 14.000 euros "sans avoir accompli quoi que ce soit". Une somme d'argent que le membre du PTB trouve bien trop élevée pour "ne rien faire". En effet, les négociations bruxelloises n'ayant pas encore abouti à la formation d'un gouvernement, l'élu n'a pas encore pu assister à une séance plénière ou réunion de commission.

“Alors que les pompiers, les employés des hôpitaux bruxellois, des CPAS et d’autres services publics réclament un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail, voir que de nombreux élus ont déjà été payés si cher sans avoir rien fait du tout, ce n’est vraiment pas normal”, a encore regretté Jan Busselen. Des propos qui n'ont pas échappé à l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA). Ce dernier a répondu au député bruxellois ce lundi matin. "Fais. Quelque chose. Alors", a rétorqué le nationaliste flamand sur Twitter. Une réponse qui risque de déplaire au principal intéressé.