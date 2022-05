Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de 2014 à 2018 sous Charles Michel, Theo Francken campe depuis sur les bancs de l’opposition à la Chambre. Durant ces trois dernières années, il n’en est pas moins resté sensible à une problématique qu’il juge "relevante" pour l’équilibre économique de la Belgique.

Pour autant, il déplore un débat déficitaire quant à la politique migratoire de la Belgique, qu’il estime trop laxiste. "Le débat sur la migration est nécessaire, confie-t-il. C’est un débat relevant qui mérite d’être mené. Je souhaiterais un débat comme ce qui se fait en Angleterre, au Danemark, en Australie, au Canada, en Autriche, aux USA ou même en France. Pourtant, en Belgique, il n’y a rien. Parler de l’immigration reste tabou. Quand on ose mettre le débat sur la table, on est toujours taxé de racisme, d’être facho, de discriminer les étrangers. Et c’est bien dommage car c’est pourtant un débat qui doit être mené."

Le député N-VA prend l’exemple d’une étude menée par le professeur de l’Université de Gand, Stijn Baert. "Selon cette étude, près de la moitié (44 %) des étrangers originaires de l’extérieur de l’Union européenne en âge de travailler (25-64 ans) ne travaillent pas et ne cherchent pas du tout un emploi, commente Theo Francken. Pour les femmes, c’est même 60 %. Si vous comptez les demandeurs d’emploi à long terme, la part est beaucoup plus élevée. Nous sommes les champions d’Europe en la matière. C’est choquant. Mais quand on évoque le problème, on est immédiatement taxé de racisme."