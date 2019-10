Aperçu pour la dernière fois le 31 mai dernier sur la côte est de l'Australie, Théo Hayez aurait eu 19 ans ce dimanche.

Ses proches lui ont envoyé des messages pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

"19 ans aujourd'hui. Quel beau jeune homme tu deviens, hein! On a plus de nouvelles de toi depuis 4 mois maintenant et putain ce que tu me manques. J'aimerais pouvoir célébrer ton anniversaire en te donnant le plus gros câlin du monde, ou même juste t'envoyer un message te disant que j'espère que tout le monde va bien en Belgique et recevoir une réponse de ta part me disant à quel point ça fait du bien d'être de retour à la maison. Je pense à toi chaque seconde de chaque journée. J'espère que tu vas bien ... Joyeux anniversaire mon cooz'. Je t'aime", écrit sa cousine Lisa

Laurent, son père lui a aussi laissé un message plein d'émotion où il se rappelait le concert de Muse qu'ils ont été voir ensemble: "Où que tu sois... J'espère que tu te sens bien...En souvenir d'un beau concert que nous avons apprécié ensemble en 2016, je te souhaite un bel anniversaire mon beau grand garçon. Tu me manques mon magnifique fils."