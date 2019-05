Belgique Thierry Bodson et Jean-Pascal Labille en appellent à des majorités de gauche.

Des ministres wallons affirment que les syndicats sont un frein à l’évolution de la société.

J-P. L : "On est dans une société de plus en plus autoritaire. Le pouvoir est en total décalage avec l’évolution de la société, qui devient de plus en plus horizontale. Il faut retrouver de la hauteur. Cela peut se faire via un pacte social et écologique. Ce n’est pas un chemin populiste, ni nationaliste."

Quelle coalition répondrait le mieux à ce projet de société ?

(...)