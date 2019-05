Parmi ceux considérés comme les visages "célèbres" de ces élections 2019, ou "people" si vous préférez, on notera le record de voix obtenu par Marc Goblet (PS) avec 9.504 voix de préférence à la Chambre. L'ancien secrétaire général de la FGTB est élu. Juste derrière lui, en terme de voix de préférence toujours et dans le classement de ces dites "célébrités", on retrouve l'ancien présentateur du JT, Michel De Maegd. En troisième position sur la liste MR de Bruxelles à la Chambre, il comptabilise 7.998 voix de préférence.

Arrive ensuite le père du footballeur Axel Witsel. Thierry Witsel enregistre 6.975 voix de préférence sur la liste PS de Liège au parlement wallon. Toujours dans l'univers du ballon rond, on notera également le score de Pierre Kompany, père du nouvel entraîneur et joueur d'Anderlecht, Vincent Kompany. Sur la liste CDH au parlement bruxellois, il totalise 4.661 voix de préférence.Voilà pour les vainqueurs connus.

D'autres subissent en revanche un réveil plus difficile ce lundi, contraints de constater qu'ils ne sont pas élus. A commencer par Jean-Denis Lejeune. Malgré ses 4.891 voix récoltées à Liège pour l'élection du parlement wallon, le candidat CDH doit mettre une croix sur un avenir de député. L'expert en contre-terrorisme Claude Moniquet passe lui aussi son tour sur la liste Destexhe. Ses 3.526 voix ne lui permettront pas d'être député, son parti n'ayant pas atteint les 5 %. Autre personnalité issue du monde des médias, Philippe Malherbe (ex RTL), doit lui aussi se faire une raison ce matin. Avec ses 1.199 voix récoltés, le candidat qui poussait la liste CDH à Bruxelles n'est pas élu.