Thomas (prénom d’emprunt) est conducteur de train depuis cinq ans. "J’ai toujours suivi les mouvements de grève car j’étais d’accord avec les revendications. Pourtant, je n’ai jamais été syndiqué et c’était donc une perte sèche de 100 euros pour moi."

Mais pour la grève actuelle concernant le projet d’accord social, il s’est porté volontaire pour travailler. "Les méthodes syndicales m’exaspèrent. Ils ont mis plusieurs mois à négocier autour de l’accord social sans jamais rien communiquer et aujourd’hui, depuis seulement quelques jours, ils sont sortis sans accord en employant les grands moyens. Et c’est toujours la même méthode ces dernières années : une grève d’un seul jour. Mais ça ne sert à rien ! Je suis prêt à suivre mais pour plus d’un jour sinon ça reste dans l’oubli. Si c’est pour faire un grand barbecue d’un jour, c’est inutile", lance ce cheminot âgé de 32 ans.