Il y a un peu plus de deux semaines, le monde du tourisme subissait un séisme sans précédent. Thomas Cook, plus vieux tour-opérateur du monde, annonçait la faillite de sa maison-mère en Angleterre. Une disparation qui allait entraîner un effet boule de neige pour bon nombre de ses filiales, dont en Belgique. Entre les rapatriements et le maintien de certains séjours, les 10 000 clients belges impactés en ont vu de toutes les couleurs.

Heureusement, notre pays dispose de moyens légaux pour faire valoir les droits des voyageurs, notamment via le Fonds de garantie. C’est lui qui a pris le relais de Thomas Cook une fois la faillite actée et l’organisme va désormais assurer le remboursement des clients dont le voyage a été annulé. Malheureusement, tout ne pourra pas être remboursé par le Fonds de garantie.

Nous avons tenté de démêler le vrai du faux.

(...)