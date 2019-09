L’annonce est arrivée mardi en fin d’après-midi, Thomas Cook Belgium est en faillite, mais partiellement. Une journée mouvementée où syndicats et employés ont dû passer par tous les sentiments.

Lundi soir, il y avait encore un espoir de voir Thomas Cook Belgium poursuivre ses activités. Après plusieurs réunions avec le personnel et les syndicats, la direction avait demandé quelques heures pour trouver des solutions, mais aussi des partenaires pour continuer les activités du groupe en Belgique. Mais les choses se sont très vite corsées avec tout d’abord l’annulation par Brussels Airlines de deux vols depuis et vers la Tunisie. Du côté des syndicats, on a vite senti le vent tourner à mesure que les heures passaient. "Nous n’avons plus vraiment confiance et les différents scénarios de reprise tombent les uns après les autres. Il y avait de l’espoir lundi, mais nous n’en avons plus aujourd’hui", indiquait Els De Coster (CGSLB) avant le conseil d’entreprise de ce mardi après-midi.

Un sentiment qui a pu se confirmer, même si la faillite totale n’est pas (encore ?) actée. En effet, Thomas Cook Belgium existe toujours et s’octroie un sursis de quelques jours. La direction a annoncé l’arrêt des activités de deux entités du groupe, Thomas Cook Belgique et Thoms Cook Retail qui emploient à elles deux 75 personnes. Pour la troisième société, Thomas Cook Retail Belgique, qui comprend le siège et les agences, il sera demandé une protection contre les créanciers. Une mesure qui permet de gagner du temps et de continuer à chercher une solution de reprise des activités en Belgique. En outre, un certain nombre de comptes ont été débloqués, de quoi payer les salaires des employés pour le mois de septembre. Concrètement, la direction a annoncé vouloir sauvegarder 501 des 600 emplois en Belgique ainsi que les 85 agences en activité. D’ici la fin de la semaine, la direction espère aussi espère présenter un plan de reprise de l’entreprise. Deux interlocuteurs seraient en contact avec les dirigeants belges.

Et les voyageurs dans tout cela ? Des avions annulés, d’autres maintenus et surtout un manque de réponses de la part de Thomas Cook. Le Fonds de garantie a vite été activé (voir par ailleurs) et Test-Achat a mis la direction en demeure dans la foulée en dénonçant notamment l’impossibilité d’entrer en contact avec l’entreprise et l’assistance aux vacanciers.

Aussi, c’est l’assistance aux vacanciers qui fait défaut. "Vous êtes donc en infraction avec la loi. Pire, vos représentants sur place encouragent les touristes à régler des sommes (parfois jusqu’à 3 000 euros) pour pouvoir obtenir un semblant d’exécution des prestations. Dans certains cas, ces pratiques s’apparentent à du racket et à des prises d’otage de touristes, souvent en famille, accompagnés d’enfants en bas âge", estime Test Achats. Il y a donc de l’espoir pour Thomas Cook, mais beaucoup de questions restent à régler, surtout au niveau pratique. Ce mercredi, les voyageurs ne devraient toujours pas pouvoir prendre leur vol.