De nombreux jeunes sont favorables aux vaccins pour des questions de convictions mais aussi professionnelles. C’est le cas de Thomas Lamblot, footballeur pro, qui réside en région bruxelloise. "Nous avons des tests PCR deux fois par semaine. Si on est positif, on ne joue pas et est mis en quarantaine, évidemment", nous indique ce gardien de but de 20 ans formé à Mouscron qui évolue à Nancy (Ligue 2) avec l’équipe réserve mais s’entraîne avec l’équipe première. "J’ai été victime du coronavirus à deux reprises : en mai et en octobre 2020. J’ai été bloqué deux fois pendant 10 jours à la maison. La première, j’avais très peu de symptômes. La seconde, j’ai été assez malade avec une perte de goût et une grosse fatigue. Je l’ai senti passer… J’ai mis un mois et demi pour récupérer ma parfaite forme physique", nous raconte le jeune footballeur. "On perd en masse musculaire, en cardio. Là, depuis 5 mois, je suis à nouveau parfaitement en forme mais je ne souhaite plus tomber à nouveau malade. Cela peut porter préjudice à toute ma saison ! Je sais qu’à mon âge, le virus ne va pas me tuer. Mais comme sportif, je le redoute. J’aimerais être vacciné en vue de la saison prochaine, dès que possible."