Le Diable Rouge et son agent, Jacques Lichstenstein, se lancent dans le business de l'art. Les deux hommes ont présenté ce lundi leur toute première exposition, " When Art Meets Football " à Bruxelles, où 75 oeuvres ont été réalisées par une quinzaine d'artistes.

Ce lundi matin, le stade d'Anderlecht s'est transformé en véritable galerie d'art. Pas de maillot de foot ni de discussion sportive mais bien des toiles, photos, peinture et œuvre d'art en tout genre autour du ballon rond. Derrière cette initiative se cache un amour de longue date entre un Diable Rouge et le monde de l'art.

En effet, via sa société Play It Art ( spécialisée dans l'art contemporain et fondée avec son agent lui-même passionné d'art), Thomas Meunier était à l'origine d'une première expo où a été présentée - au stade d'Anderlecht - une septantaine d'oeuvres créées spécialement pour la mise en orbite du projet.

"L'idée est vraiment de rassembler mes deux passions. L'art, j'ai appris à le connaître et à l'aimer par mes études et notamment grâce à (...)