Face à la sur présence de publicité autour de l’alcool et du manque de prévention, les alcoologues se disent très inquiets.

La scène a fait le tour du monde. Et fait perdre quelques milliards d’euros au géant Coca-Cola. En arrivant à la tribune de presse avant le premier match du Portugal à l’Euro ce mardi, Cristiano Ronaldo a enlevé les deux bouteilles posées devant lui, pour les sortir du champ de la caméra. Et cette réflexion lâchée sans fioriture : "De l’eau, pas du Coca-Cola." Il faut dire que le quintuple Ballon d’or sait de quoi il parle. Du haut de ses 36 ans, il s’est imposé hygiène et discipline de vie irréprochable et connaît par cœur le secret de la réussite et de la longévité sportives. L’attaquant de la Juventus de Turin ne boit quasiment que de l’eau. Les sodas sont strictement exclus de son régime, à l’instar de la viande rouge ou encore des aliments congelés, afin de conserver le maximum de leurs apports nutritionnels.

Si la piste d’un lien commercial entre Ronaldo et Pepsi, concurrent de Coca, a pu être évoqué, il n’en est finalement rien. C’est bien le rôle néfaste pour la santé qui est à l’origine du geste de l’attaquant portugais.

Et après lui, c’est Paul Pogba qui s’en est pris également à l’un des sponsors de l’Euro.



(...)