Le ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld) indique lundi avoir demandé aux SPF Finances de rencontrer les fédérations sportives pour que les clubs de sport soient correctement informés au sujet de leurs obligations fiscales.

Il se dit lui-même "convaincu que la très grande majorité des clubs sportifs agit de bonne foi et est prête à respecter les obligations fiscales", mais indique qu'il est possible que certains manquent d'informations complètes et correctes.

La communication du ministre survient après des articles parus dans la presse flamande lundi matin, sur un club de football amateur anversois (FC Duffel) qui a écopé d'une amende de dizaines de milliers d'euros du fisc pour ne s'être pas correctement acquitté de la TVA sur les boissons données gratuitement aux collaborateurs et joueurs via les "bons boissons" distribués à l'issue des matches. Le club n'est sans doute pas le seul à avoir fauté via ces tickets boissons bien innocents, puisque plusieurs dizaines de clubs sportifs ont écopé d'une amende pour infraction aux règles TVA l'an dernier.

Le ministre ne "se prononce pas sur des dossiers individuels" mais a "demandé aux SPF Finances d'examiner comment résoudre de manière raisonnable l'actuelle problématique TVA", communique son cabinet lundi, sans donner davantage de précisions sur cette éventuelle solution.

Une tournée visant à informer les clubs sportifs sur leurs obligations fiscales et sociales avait déjà eu lieu en 2011, rapelle-t-il.