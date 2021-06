La Commission européenne a validé le plan de relance belge de 5,9 milliards €, qui fait la part belle au climat. Quels sont les projets que vous portez en tant que ministre de l’Énergie ?

"Les projets énergie du fédéral représentent 310 millions €. L’énergie est au cœur de la relance. Comme l’a dit Ursula von der Leyen, ce qui est bon pour le climat est bon pour les entreprises, pour nous tous. Dans le passé : chaque développement industriel est passé par l’énergie. L’Union européenne a été construite en 1951 sur la communauté de l’acier et du charbon. Là, c’est le green deal. On choisit d’investir dans l’infrastructure pour réussir la transition énergétique. D’abord, avec une île que nous allons construire en mer du Nord pour connecter les nouvelles éoliennes qui produiront de l’électricité, la première en Europe. Le financement européen s’élève à 100 millions €. Et aussi en développant les infrastructures hydrogène (95 millions € d’infrastructures, 35 millions € pour la médecine nucléaire et 25 millions € pour le démantèlement nucléaire)."

En quoi consiste cette île ?

"Ce sera un hub énergétique. En terme absolu, on est le 5e pays au monde en termes de production d’éoliennes offshore. On va doubler cette capacité. Elle doit être prête au plus tard en août 2026. On a besoin de cette infrastructure, de cette île, pour la transmission d’électricité, qu’elle soit connectée onshore."

Et l’acheminer dans les foyers ?

"Oui. L’île est aussi importante pour faire l’interconnexion avec les autres pays. Elle connecte notre propre production mais permet aussi de recevoir l’électricité produite ailleurs. Le Danemark va aussi construire une île offshore en 2030-32 pour alimenter 10 millions de ménages."

Quelle sera la capacité de l’île ?

"On en est à 2,2 MW en offhsore, actuellement, cela alimente 2,2 millions de ménages et fournit aujourd’hui 10 % de la demande en énergie. On va au moins doubler cela avec cette île (NdlR: 2,2 millions de ménages de plus)."

Mais comment fonctionner avec l’imprévisibilité de l’éolienne ?

(...)