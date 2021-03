L’accord de gouvernement prévoyait après un rapport attendu en novembre que les réacteurs de Tihange 3 et Doel 4 puissent être prolongés en cas de crainte pour la sécurité d’approvisionnement. L’option vient d’être écartée par Engie-Electrabel. N’y a-t-il pas là un risque d’une augmentation du coût de l’énergie ?

"L’horizon auquel on travaille, c’est 2030. L’énergie renouvelable doit alors être à la portée de tous. Ça va augmenter le bien-être collectif. Mais pour y arriver, on doit prendre des décisions aujourd’hui. Car pendant 20 ans, notre politique énergétique a été dans le coma, avec des décisions non prises, ou revues, sans direction nette. Ce gouvernement a pris une décision claire : les énergies renouvelables. Mais ce modèle demande beaucoup de flexibilité. On a vu des éoliennes qu’on a dû mettre à l’arrêt. Arrêter des éoliennes quand il y a du vent, c’est le monde à l’envers !"