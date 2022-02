En plus du tirage normal, des centaines de chanceux ont été sélectionnés parmi les neuf pays participant à l'EuroMillions, pour recevoir un million d'euros. Sur les huit Belges concernés, sept gagnants, quatre femmes et trois hommes de plus de quarante ans, se sont déjà manifestés auprès de la Loterie Nationale. Parmi ces gagnants, deux sont originaires de Wallonie et cinq de Flandre.

À la recherche du huitième gagnant, la Loterie Nationale demande à tous les joueurs ayant participé au tirage spécial de vérifier avec attention leur "MyBonus code'" présent sur leur ticket.