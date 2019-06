Vous allez peut-être insérer une nouvelle carte de fidélité dans votre portefeuille ou porte-monnaie ces prochains jours, pour autant que vous soyez propriétaires d’animaux de compagnie, et même de serpents ou de poissons.

L’enseigne Tom&Co a en effet lancé cette semaine sa propre carte de fidélité qui permettra d’obtenir, notamment, des bons de réductions (2,50 euros par tranche de 500 euros d’achats) mais aussi des offres exclusives pour les membres du Club Coloco (Co pour "community", lo pour "loyalty" et co pour Tom&Co).

En soi, une carte de fidélité n’est pas une révolution pour l’enseigne d’animalerie. La carte Plus de Delhaize a longtemps pu être utilisée dans ses magasins, lorsque Tom&Co appartenait au groupe.

Volant désormais de ses propres ailes, l’enseigne voulait élargir la notion de carte de fidélité au-delà du seul programme 9+1.

La carte Coloco, gratuite, se veut bien plus ambitieuse dans son approche. Désormais, tous les achats entrent en compte pour l’accumulation de points bonus (1 point par 2 euros dépensés). Le programme de fidélité repose sur deux piliers. Le premier permet d’obtenir des réductions, et rien de plus. Vous devez uniquement communiquer une adresse e-mail.

Pour devenir membre du Club Coloco, le client doit cette fois donner plus de renseignements le concernant, dont sa date de naissance qui lui permet de recevoir un bon de réduction de 10 % à chaque anniversaire. Il peut également compléter la fiche dédiée aux animaux, qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat, d’un poission…). S’il adhère à ce club, il pourra participer à des événements ou encore recevoir des news personnalisées.