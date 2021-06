Le Comité de concertation de ce vendredi se penchera sur la manière dont se déroulera l’été. Outre les règles pour voyager à l’étranger (vaccination et test), la question des grands évènements de l’été sera sur la table. Pour rappel, dès la mi-août, un "Covid Safe Ticket" sera mis en place pour assister aux évènements de grande ampleur tels que Tomorrowland, le Pukkelpop et le Grand Prix F1 de Spa-Francorchamps. Cela concernera le festival de Ronquières, lui aussi reporté à la mi-août. Ce Coronapass à la belge sera déjà utilisé à partir du 1er juillet mais uniquement pour des événements tests en extérieur, lesquels seront au menu du Codeco de vendredi. Le Covid Safe Ticket sera généralisé à la mi-août pour des événements de grande ampleur, donc qui dépassent la jauge fixée pour août (plus de 5 000 personnes en intérieur et de plus de 10 000 personnes en extérieur).