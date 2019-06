La saison sur la côte belge vient de démarrer et des milliers de vacanciers vont pouvoir profiter des digues et des plages. Cependant, vérifiez bien ce qu’il est interdit de faire et où ! Par exemple, les chiens sont interdits sur les plages dans la grande majorité des communes, même en laisse mais certaines autorisent cependant les promenades à certaines heures, de même pour les chevaux. Partout, le monokini est autorisé sur les plages belges de même que le burkini est accepté sur l’ensemble des plages belges (une exception : à Coxyde, il n’est pas admis à la piscine). Tous les hommes pourront aussi se balader torse nu sur la digue sans être rappelés à l’ordre.

Cependant à Ostende, "une équipe de plage tourne pour sensibiliser les hommes à porter un vêtement approprié sur la digue et dans le centre", souligne Niels D’Hoedt de Toerisme Oostende. Et les autres stations font valoir la décence de la tenue et le comportement approprié ! Vous pourrez même vous balader pieds nus sur la digue si vous le voulez…

(...)