La fédération bruxelloise de l’Horeca va désormais passer à l’action : une manif le 22 et une opération choc le 30 janvier.

La colère gronde dans le secteur de l’Horeca et la marmite est prête à exploser. Les factures s’acccumulent, les aides arrivent au compte-gouttes et ne sont pas suffisantes, les perspectives n’incitent guère à l’optimisme. Bref, y’en a marre ! Désormais, les fédérations vont bouger, se mobiliser et faire entendre leur voix. A Bruxelles, c’est Salvatore Bongiorno alias Toto qui va coordonner les actions. Deux sont au programme : une manifestation (dans les règles sanitaires) le vendredi 22, jour du Codeco, et une opération choc le samedi 30 janvier.