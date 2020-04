Marcel Javaux, ex-arbitre et iconique chroniqueur de La Tribune, a dû être hospitalisé pour infection au Covid-19. Son épouse, Josette, était encore plus durement touchée que lui. 15 jours après avoir pu quitter l'hôpital, Il raconte à La DH l'après-coronavirus, et la remontée très lente vers un état physique normal.

Ding, dong. C’est Colette qui livre les repas du CPAS chez Marcel et Colette Javaux à Bièvre. Quinze jours après leur sortie du centre hospitalier de l’Ardenne à Libramont, le couple se remet. Doucement, très doucement après être passé par le petit trou de la serrure. Jovial, enjoué et actif, l’ex-arbitre et figure de proue de La Tribune (La Une) a déjà repris deux kilos sur les huit perdus et s’est même offert… deux Orval. Ouf, Marcel va mieux même s’il n’est pas encore au top.

Interview avec l'un des miraculés du Covid-19.

Marcel, vous avez pu quitter l’hôpital avec votre épouse Josette le 6 avril dernier. Quinze jours plus tard, comment allez-vous ?

"Mieux mais la remontée est lente, plus lente que je ne le pensais. Josette est plus faible que moi car, à cause de ses problèmes respiratoires récurrents, elle a été plus durement frappée que moi. A l’heure actuelle, elle est encore incapable de monter les escaliers. Après deux ou trois marches, elle est essoufflée."

Et vous Marcel ?