On l’a déjà écrit à plusieurs reprises, l’avenir de la distribution du courrier ne passera plus par les lettres traditionnelles. Bpost se prépare en coulisses à revoir son modèle de fonctionnement. Car si les lettres chutent, les colis, eux, prennent de l’ampleur dans la distribution. Des changements dont il faut tenir compte et qui se précisent de mois en mois. Durant le premier trimestre de cette année, les résultats étaient conformes aux prévisions du groupe bpost avec un chiffre d’affaires de 95,8 millions d’euros, soit 10,6 % en plus que l’an dernier à la même époque.

Par contre , le total des produits est en légère baisse (-1,1 %). Cela s’explique notamment par une forte diminution du volume de courrier, en baisse de 9,2 % sur ce premier trimestre. Des chiffres qui confortent bpost dans les changements à prévoir dans les mois à venir. Tout ce que l’on sait, c’est que les colis seront mieux gérés qu’actuellement. "La baisse des volumes de Mail&Retail, plus marquée que prévu, n’a été que partiellement compensée par les augmentations de prix. Ces développements soulignent l’importance de mettre en place un modèle de distribution modifié afin d’aligner les défis opérationnels aux besoins des consommateurs qui évoluent rapidement, indique Koen Van Gerven, CEO de bpost. Ce premier trimestre étant conforme aux attentes, je peux confirmer une nouvelle fois que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser notre objectif de cette année."