Cela fait environ trois semaines que Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V), les présidents des trois partis qui forment le gouvernement fédéral (minoritaire) actuel, essayent de constituer une majorité avec l’apport de trois autres formations : la N-VA, le SP.A et le CDH. Les échanges ont été nombreux avec le patron des socialistes flamands, Conner Rousseau, encore durant le week-end, pour le convaincre de lâcher son parti frère francophone, le PS, et d’entamer des négociations gouvernementales, ou, à tout le moins, leurs prémisses.