Le week-end du 6 et 7 juillet s'annonce dense (orange) sur le réseau routier européen dans le sens des départs en vacances.

Touring s'attend à de nombreux embouteillages en direction du Sud dès vendredi midi et tout au long de la journée de samedi. L'organisation de mobilité conseille dès lors aux vacanciers de partir le dimanche, qui est classé vert et donc "le meilleur jour pour le départ". Touring ne prévoit par contre aucun problème dans le sens des retours. Touring et le VAB rappellent qu'en Belgique, le départ du Tour de France occasionnera d'importants embarras de circulation et recommandent dès lors, à l'instar de la police, d'éviter de se rendre à Bruxelles en voiture les 4, 6 et 7 juillet. Même si les autoroutes menant et venant de Bruxelles, ainsi que le ring, resteront ouverts au trafic, les organisations de mobilité s'attendent à une grande affluence avec de sérieux risques d'embouteillages.

Le début des congés du bâtiment en Wallonie vendredi amènera aussi son lot de voitures sur les routes des vacances, dès midi. Des files sur la E40 Bruxelles-Côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes, dans les environs de Bruxelles, Liège et Anvers ne sont pas à exclure.

En France, le trafic sera déjà difficile dans le sens des départs avec des files (rouge) attendues le vendredi après-midi ainsi qu'en soirée dans les environs de Paris. Samedi est annoncé comme une journée rouge dans les environs de la capitale française. Ailleurs, une circulation chargée est à prévoir avec la formation de quelques files (orange).

Touring rappelle par ailleurs aux automobilistes que depuis le 1er juillet, la vignette Crit'air est obligatoire sur le périphérique de Paris ainsi que dans plusieurs autres régions de l'Hexagone.

En Allemagne, des files sont également attendues dans le sens des départs, notamment dans le Nord sur les autoroutes en direction de la Scandinavie, près de Hambourg et dans le sud aux alentours de Nuremberg (A3/A9), sur le ring de Munich (A99), sur la A8 dans le sens des départs et en Autriche (sur la A10 Autoroute du Tauern et la A13 Autoroute du Brenner).

En Italie et en Espagne, la journée de samedi est annoncée comme orange tandis qu'en Suisse, tant le samedi que le dimanche sont classées rouge. En Italie, un trafic très dense est redouté sur la A22 Brenner - Vérone, aux alentours de Milan et sur l'autoroute vers Florence, Rome et Naples. En Espagne, des bouchons sont à craindre sur la A7 France - Barcelone - Murcia et dans les environs de Madrid.