Alors que les examens sont sur le point de toucher à leur fin pour tous les étudiants du supérieur, l'heure est au bilan. Comment s'est passée cette session sous le signe du Covid? Beaucoup d'étudiants ont-ils attrapé le Covid en janvier?

Selon les premiers chiffres avancés par le cabinet de Valérie Glatigny, la ministre de l'Enseignement supérieur, il apparaît que, dans les universités, 1% des étudiants se sont déclarés positifs ou en quarantaine durant leurs examens. Dans les hautes écoles, ce taux est légèrement supérieur et se situe plutôt entre 5% et 10%. Enfin, dans les écoles supérieures des arts, ils étaient 10% à ne pas pouvoir présenter tous leurs examens à cause du Covid.

Pas de solution pour tout le monde

Selon le cabinet de la ministre, "des solutions ont pu être trouvées pour la grande majorité des étudiants qui désiraient repasser leur examen durant cette session". Malheureusement, tous les étudiants n'ont pas eu la chance de pouvoir représenter leur examen à une date ultérieure.

Selon une étude menée par le Comac, le mouvement étudiant du PTB, auprès de 220 étudiants entre le 13 et le 28 janvier, 28% des jeunes ayant communiqué leur quarantaine à leur établissement auraient directement été renvoyés en seconde session. Si aucun chiffre officiel n'est disponible à l'heure actuelle, Lucas Van Molle, le président de la Fédération des Etudiants Francophones nous confirme que leur service juridique a été contacté à ce sujet.

"Globalement, dans les universités, cela semble s'être bien passé", nous dit-il. Il faut dire que le Conseil des recteurs (Cref) s'était engagé à ce que la session se passe "avec un minimum de perturbations". "En revanche, cela a posé problème dans plusieurs hautes écoles. Malgré les sollicitations des associations étudiantes, des solutions n'ont pas toujours été proposées aux étudiants malades." "La Haute école de la province de Namur a par exemple décidé d'organiser une semaine spéciale en fin de session pour les étudiants en quarantaine, mais dans d'autres Hautes écoles, le bilan est beaucoup plus catastrophique, notamment la Haute école Francisco Ferrer", poursuit-il auprès de Belga.

Pour la FEF, qui avait appelé la ministre de l'Enseignement supérieur à établir les mêmes règles pour tout le monde, "cela pose problème". "Certains étudiants n'auront qu'une seule chance de présenter leur examen, ce qui induit une inégalité de traitements entre les différents étudiants." Le Comac ne dit pas autre chose. "Aucun étudiant ne devrait avoir à choisir entre sa santé et celle des autres", dénonce Octave Daube, président de l’association.