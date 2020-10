Un quart des lits de leur unité de soins intensifs seront donc réservés aux patients Covid. Au niveau national, la plupart des hôpitaux sont actuellement encore en phase 0 et réservent 15% des lits en soins intensifs pour les patients contaminés par le coronavirus. En Région bruxelloise, des établissements hospitaliers étaient déjà passés en phase 1A.

Ce sera le cas dans tout le pays à partir de mercredi, explique Geert Meyfroidt. "Sur les quelque 2.000 lits des unités de soins intensifs, environ 500 seront alors réservés aux patients Covid. Cela facilite également la répartition des patients dans les hôpitaux."

Le président de l'association belge de médecine intensive avait récemment qualifié cette évolution d'inévitable en raison de la progression des infections et des hospitalisations.

Il souligne néanmoins que les hôpitaux sont mieux préparés qu'en mars, mais que cette période s'annonce difficile. "Nous avons bien sûr tiré des leçons du premier pic et nous tirons la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt", ajoute Geert Meyfroidt. "Mais il est certain que nous entamons un automne très difficile. Les chiffres continueront à augmenter pendant au moins une semaine, ce n'est qu'alors que nous pourrons voir dans quelle mesure les nouvelles règles sont suivies."