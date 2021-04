Ce vendredi matin, tous les indicateurs étaient à la baisse, comme le traduisaient les données publiées par l'Institut de santé publique Sciensano. "Les chiffres sont prudemment encourageants. Ils vont dans la bonne direction. On attendait cette diminution depuis des semaines. Elle s'est enfin amorcée avec l'association de l'impact de la vaccination et et grâce à vous, qui faites attention à suivre les règles d'or", commente d'emblée Yves Van Laethem.

En moyenne, 3310 personnes ont été testées positives chaque jour entre le 20 et le 26 avril, ce qui constitue une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente.

Du côté des hospitalisations, on notait une moyenne de 201 patients hospitalisés tous les jours entre le 23 et le 29 avril, soit 16% de moins que lors de la période précédente. Un recul de 5% était observé en soins intensifs.

Les décès (39 en moyenne chaque jour) sont aussi en recul (-1,1%) par rapport à la semaine précédente.