Se déplacer jusqu’à son administration communale est souvent une corvée. D’une part car les horaires ne concordent pas toujours avec nos moments de temps libre et d’autre part car cela peut prendre beaucoup de temps, simplement pour retirer un document.

À l’heure du numérique et d’Internet, certaines communes ont pris le taureau par les cornes et proposent certains services de commandes de documents en ligne. Cela existe pour des déclarations de composition de ménage, pour les déclarations de résidence ou pour la réservation de places de parking pour un déménagement ou un événement. Pratique, certes, mais souvent payant quand il s’agit de le faire à distance.

Depuis plusieurs mois, le SPF Intérieur a lancé une nouvelle plateforme en ligne afin de moderniser les services rendus à la population. Sur "Mon Dossier", il est possible de télécharger sans contrainte une dizaine de documents, comme le certificat de naissance, de résidence principale, de composition de ménage ou encore de nationalité belge. Plus besoin de se déplacer, d’autant plus que ce service est entièrement gratuit.

Les documents, eux, gardent la même valeur juridique que s’ils avaient été délivrés au guichet d’une administration communale tout en gardant l’avantage d’être disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7. Pour y accéder, il suffit d’un ordinateur, d’un lecteur de carte d’identité et de sa carte d’identité bien sûr.

En quelques clics , vous voilà sur une plateforme facile d’emploi qui rappelle celle du SPF Finance, Myminfin. Cette dernière, plus connue, a d’ailleurs un succès de plus en plus important. En 2018, le SPF Finance indique que 82,75 % des déclarations d’impôt sur la personne physique ont été envoyées via Internet.

Une formule qui permet un gain de temps, mais aussi une économie de papier. Les erreurs sont aussi beaucoup moins nombreuses puisqu’on n’observe que 79 920 réclamations via la formule en ligne, contre 621 280 pour la version papier. Les déclarations simplifiées sont aussi de plus en plus nombreuses grâce à la numérisation des systèmes puisqu’on est passé 2,19 millions propositions en 2017, à 3,01 en 2018.

Autre document important pour les locataires ou loueurs d’un bien, on sait que 55,58 % des baux locatifs sont passés via Myminfin l’an dernier.