"J’ai eu des personnes désespérées, en pleurs, qui craquent au téléphone, car elles ou ils se sont battus pour maintenir coûte que coûte des spectacles", nous confie Baudouin Rémy, ancien journaliste de la RTBF, aujourd'hui représentant de la Task-Force culture auprès du gouvernement (devenue une Fédération pour le secteur culturel indépendant). "Parce que ça faisait sens, pour maintenir le travail des équipes et des comédiens, pour donner du plaisir au public grâce à des spectacles de qualité. Il faut mesurer l’immensité les efforts consentis pour arriver à maintenir ces spectacles à jauge réduite - le plus souvent à perte- et qui espéraient mieux."