Georges-Louis Bouchez (MR), Theo Francken (N-VA) et Ahmed Laaouej (PS) décryptent le phénomène Zemmour.

Éric Zemmour est d’une droite conservatrice radicale. Il ne doit pas tomber dans sa propre caricature. Or, il fait plus que flirter dangereusement avec l’extrême droite, mais je ne peux pas le qualifier comme tel à l’heure actuelle. Certes, il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Mais, si la condamnation vous fait entrer dans une catégorie, la réalité est souvent plus compliquée", observe Georges-Lou is Bouchez, président du MR. Appliquerait-il le cordon sanitaire à un personnage de ce type en Belgique ? " S’il n’y a pas de cordon sanitaire médiatique à l’égard de l’extrême gauche en Fédération Wallonie-Bruxelles, il ne doit pas s’appliquer à l’égard d’Éric Zemmour. "

Le président du MR analyse la percée de l’éditorialiste.