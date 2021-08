Les écoles sinistrées par les intempéries veulent malgré tout accueillir leurs élèves à la rentrée. À Verviers, la classe pourrait avoir lieu dans des containers.

Le plan de circulation qui conduit à l’école communale de l’Est à Verviers a dû être modifié. Le pont qui enjambe la Vesdre ne pourrait plus soutenir les voitures. Ces dernières ne sauraient de toute façon plus passer : le recouvrement du tablier a été emporté par les flots. Difficile de prédire s’il sera réparé d’ici trois semaines, au moment de la rentrée scolaire. Dans le quartier de Pré-Javais, les rues portent encore les traces des intempéries. Des tas de débris et de déchets jonchent les trottoirs. Les habitants nettoient encore au karcher ce qui peut l’être. (...)