PS: tout le monde ou personne…

Présagé depuis plusieurs semaines, le débat sur la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population est devenu inévitable ces derniers jours. Le coup d’envoi est venu de Paul Magnette mardi et il est aujourd’hui en train de ricocher partout : débats télévisés, chroniques, fils Twitter et manifestations en rue. "Ou bien c’est obligatoire pour tous, ou bien ce n’est obligatoire pour personne", insistait le président du PS. Cette déclaration est un temps venu mettre en porte-à-faux le vice-Premier ministre socialiste Pierre-Yves Dermagne, qui défendait en premier lieu la vaccination obligatoire uniquement des soignants. Depuis, les pontes socialistes se sont accordés et parlent d’une même voix : il faut ouvrir le débat.

Vooruit: "Le meilleur outil pour la liberté"

(...)