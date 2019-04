"Le monde ferroviaire est opaque. De l’extérieur, on ne sait pas très bien comment ça marche. Infrabel fait beaucoup de campagnes de communication et de sensibilisation mais un sujet encore inattaqué, c’est la manière dont fonctionne le trajet intérieur”. Cédric Cecotti, du département ICT d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, détaille le fonctionnement du nouveau portail, accessible à tous, de l’entreprise.

Inauguré ce dimanche lors d’un événement destiné aux développeurs et aux concepteurs, ce portail est accessible à tous en ligne. On y retrouve différents types de données : gestion du trafic (trains supprimés, responsabilités des retards, données brutes de ponctualité, etc.), infrastructure (nombre de passages à niveaux, consommation de l’énergie de traction, etc.), ressources humaines, sécurité (intrusion sur les voies, dépassements de signaux, etc.), clients et produits (évolution du nombre de trains-kilomètres ou de sillons effectifs, etc.) et finances. À quoi ça sert ? “L’open data est un mouvement qui indique que l’on s’ouvre à la société à travers nos données. Pour nous, il n’y a aucun intérêt à le faire. Mais il y a un intérêt pour la collectivité. Les gens qui vont utiliser ces données vont désormais avoir de la matière pour développer de nouveaux outils pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques de mobilité, de ponctualité, de sécurité. En gros, il s’agit de donner un droit de regard aux citoyens sur le trafic intérieur”, explique-t-il.

(...)