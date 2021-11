La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, annonce des mesures de contrôle et de sanction plus sévères à ce sujet.

Cela fait plusieurs mois que les liens entre l’armée et l’extrême droite posent question. Tout est parti de l’affaire Jürgen Conings. Vous avez d’ailleurs annoncé une évaluation plus approfondie des militaires qui ont accès aux armes. Comment cela va-t-il être mis en place ?

"Il y a quelques mois, nous avions déjà entrepris un plan d’action et de nouvelles priorités seront formulées avant la fin de l’année. Aujourd’hui, pour la vérification de la sécurité, cela se fait quand on postule à l’armée et lorsqu’on est militaire. Ici, on veut établir une vérification de sécurité pour tous ceux qui entrent à la Défense mais aussi tout au long de la carrière. D’ici la fin de l’année, on ajoutera un article à la loi, on est occupés là-dessus en ce moment."

Et concernant l’habilitation de sécurité à un dépôt d’armes ?

(...)