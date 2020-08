Tout n'est pas dramatique pour les malades : "Je suis en pleine forme, et pourtant, le Covid m'a plongé dans le coma six jours !" BelgiqueInterview Nawal Bensalem © D.R.

Voici le témoignage interpellant, et positif de Pascal Küntzinger, ex-malade du Covid-19. Plongé dans le coma tout un temps, aujourd'hui immunisé, il estime qu’il ne doit plus porter de masque. Et tient à faire passer un message : "il y a aussi du positif après le Covid, aujourd'hui je vais très bien !"