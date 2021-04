À partir de ce mardi, tout citoyen désirant se faire vacciner avant convocation pourra s’inscrire sur la "liste de réservistes" Qvax afin de bénéficier en "last minute" d’une dose non utilisée. Ce système ne sera disponible que pour la Flandre et la Wallonie.

Dans un premier temps, il sera d’application dans l’un des neuf grands centres de vaccination wallons et dans deux des centres flamands. Bruxelles a opté pour son propre système qui sera lancé dans une dizaine de jours.

Le nouvel outil doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination et "d’atteindre au plus vite l’immunité de groupe" en utilisant "absolument chaque dose".