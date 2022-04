Les vacances de Pâques sifflent la fin de l’hivernage pour les parcs de loisirs en Belgique. Tour d’horizon.

Même si le ciel nous a réservé une météo digne des vacances de Noël, ce vendredi, c’est bien le début des vacances de Pâques. Et si le printemps est timide, c’est bien le moment de penser aux activités à l’extérieur. Parcs de loisirs, animaliers et d’attractions reprennent du service à 100 % dès ce samedi, avec une offre toujours plus large. Car on ne parle plus aujourd’hui d’une demi-journée ou d’une journée pour faire et refaire les mêmes attractions. Pour profiter pleinement des parcs, il faut souvent prendre deux jours, surtout si on compte les différents parcs aquatiques disponibles, ou en projet, comme c’est le cas à Malines, pour le groupe Plopsa, par exemple.

Pour en profiter plus longtemps, les hôtels poussent aussi au milieu des parcs. Deux resorts ont ouvert à Pairi Daiza depuis 2019, et un troisième est prévu dans les années à venir. Plopsaland De Panne a aussi ouvert son hôtel pendant la crise sanitaire, l’occasion de mieux profiter de l’ambiance, et de combiner le séjour avec un passage à la côte belge. Rappelons aussi que si Pâques reste le traditionnel moment pour rouvrir les parcs, les fenêtres d’ouverture sont de plus en plus longues. Plopsaland De Panne ouvre ainsi tout l’hiver, à horaires réduits, tout comme Pairi Daiza. À Walibi, ce sera le cas pour l’hiver 2023-2024.