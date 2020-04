Pierre Rion, le président du Conseil numérique wallon, pointe l’efficacité et la fiabilité d’un système qui fait débat.

Confiner les Belges a été globalement une manœuvre simple à réaliser, le déconfinement s’annonce nettement plus rock’n’roll. Avec de vrais débats.

Outre le port du masque et le dépistage massif, le suivi numérique des citoyens afin de détecter mais aussi de prévenir la propagation du Covid-19 figure parmi les trois nécessités pour un retour à une vie la plus normale possible. Utilisé depuis mi-mars en Corée du Sud et plus que probablement appliqué par nos deux grands voisins la France et l’Allemagne, ce système aussi appelé traçage numérique ou tracking suscite des interrogations quant à nos libertés individuelles.

Pierre Rion, le président du Conseil numérique wallon, préfère mettre en avant la capacité de ce système pour comprendre la propagation du virus et pour sortir du confinement.

